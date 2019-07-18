صحيفة أميركية: بن سلمان وبن زايد شركاء الفشل الكارثي في اليمن

2019/07/18 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / متابعة سكاي برس

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فشلا في مواجهة مليشيات الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران في اليمن.

وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها أن التدخل "الكارثي" في اليمن من قبل السعودية والإمارات أدى إلى "أسوأ ك...

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