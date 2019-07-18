محافظة البصرة توقع عقدا مع شركة محلية لاعادة تأهيل مشاريع في عدد من المناطق بالمحافظة

2019/07/18 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت محافظة البصرة عقدا مع شركة النرجس للمقاولات لاعادة تأهيل مشاريع البنى التحتية في مناطق (إفراز 74 و 76), وكذلك الطريق الرابط بين شارع الشعيبة وشارع الكزيزة.واكد محافظ البصرة اسعد العيداني خلال توقيع العقد مع الشركة :، ان الحكومة المحليّة ستدخل مناطق البصرة غير المخدومة، مع الشركات الرصينة .وأضاف “العيدانيّ”، إننا “ماضون بإحالة […]

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