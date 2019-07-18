2019/07/18 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..شمول مرشح هيئة استثمار ديالى “كريم ذياب احمد” باجراءات المسألة والعدالة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. شمول مرشح هيئة استثمار ديالى “كريم ذياب احمد” باجراءات المسألة والعدالة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. شمول مرشح هيئة استثمار ديالى “كريم ذياب احمد” باجراءات المسألة والعدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).