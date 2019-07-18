2019/07/18 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرات المعارضة.. وسيلة ضغط على الحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NxhFI7dbGow
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرات المعارضة.. وسيلة ضغط على الحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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