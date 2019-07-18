الأنصاري يزور فرع واسط لبحث جملة من القضايا المهمة

2019/07/18 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … زار الأمين العام المساعد لمنظمة بدر رئيس اللجنة السياسية لتحالف الفتح الحاج عبد الكريم الأنصاري ، اليوم الخميس، مقر منظمة بدر فرع واسط وإجتمع بكوادرها المتقدمة.وناقش الأنصاري، خلال الاجتماع “سير عمل المنظمة وإيجاد الحلول لبعض المعوقات التي تصادف العمل” , مشدداً على “ضرورة التواصل مع القاعدة الجماهيرية وتقديم يد العون […]

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