صالح يعزي أردوغان بضحايا الهجوم المسلح في أربيل

2019/07/18 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، عن تعازيه لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمقتل دبلوماسي في القنصلية التركية بأربيل.وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن “صالح اتصل هاتفياً بأردوغان، وقدّم تعازيه بمقتل دبلوماسي تركي جراء هجوم مسلح، أمس الأربعاء، بمدينة أربيل” في إقليم كوردستان.وأوضح البيان أن “صالح وأردوغان بحثا في الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية”.

ووقع يوم أمس الأربعاء حادث إطلاق نار أمام مطعم في مدينة أربيل، أدى إلى مصرع دبلوماسي يعمل في القنصلية التركية بأربيل، ومواطنين اثنين كانا متواجدين داخل المطعم.

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