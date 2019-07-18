الإصلاح: جلسة السبت خالية من التصويت على السفراء والهيئات المستقلة

2019/07/18 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلن تحالف الإصلاح، الخميس، خلو جلسة البرلمان المقرر انعقادها السبت المقبل من التصويت على المرشحين لمناصب السفراء والهيئات المستقلة، عازيا الأمر الى عدم إرسالها من قبل رئيس الوزراء.وقال النائب عن الإصلاح سلام هادي لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب ابلغ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإرسال الأسماء المرشحة لأي منصب قبل […]

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