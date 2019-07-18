قيس الخزعلي : تصريحات العبادي الاخيرة ضد الحشد الشعبي مؤسفة للغاية ولن تنفع في إعادته لرئاسة الوزراء

2019/07/18 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إن ” تصريحات رئيس الوزرء السابق حيدر العبادي الاخيرة ضد الحشد الشعبي مؤسفة للغاية والذي يثير الاستغراب هو الاستمرار والتأكيد عليها”.وقال الخزعلي مغرداً “على العبادي ان يعلم ان مشروع حل الحشد الشعبي او تذويبه قد انتهى بولايته “.وأضاف” ان هذه المواقف لن تنفع في إعادته […]

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