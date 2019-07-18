عبد المهدي يعزّي اردوغان بالاعتداء على القنصلية التركية في اربيل

2019/07/18 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في اتصال هاتفي اجراه اليوم مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان عن خالص تعازيه للشعب التركي بالاعتداء على القنصلية التركية في اربيل ، معبرا عن حزنه العميق ومواساته لعائلة معاون القنصل التركي وضحايا الحادث الاجرامي.واكد رئيس مجلس الوزراء اعتزاز العراق بالعلاقات العراقية التركية والحرص على حماية أمن […]

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