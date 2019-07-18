2019/07/18 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z-6VA20IzcY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الصحة: ندعم مطالب الكوادر الإدارية بمؤسساتنا والمتعلقة بزيادة مخصصات الخطورة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الصحة: ندعم مطالب الكوادر الإدارية بمؤسساتنا والمتعلقة بزيادة مخصصات الخطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).