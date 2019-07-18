المرجعية تدعو إلى التواصل بين الديانات لعزل المتطرفين

2019/07/18 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الخميس، أن ما يصدر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين لا يمثل الدين الإسلامي، داعيا الى ضرورة التواصل بين الديانات من اجل عزل المتطرفين.ونقلت وكالة "نون" عن الشيخ الكربلائي قوله خلال استقباله السفير الايطالي بالعراق برونو انطونيو باسكونيو، ان "ما يصدر من ارهابيي تنظيمي داعش والقاعدة ...

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