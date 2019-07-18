بالصور.. انطلاق دورة الآمرين المتقدمة السادسة لآمري الالوية 

2019/07/18 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت مديرية التدريب العامة في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، دورة الامرين المتقدمة السادسة لتطوير مهارات امري الالوية.وذكر موفدنا، ان دورات الامرين هدفها تهيئة الامرين والقادة من خلال استحداث فقرات تدريبية من مناهج عسكرية متعددة اثبت نجاحها عالميا، مبينا ان الدورة شهدت استقدام قيادات امنية وعسكرية كفوءة للاستفادة من خبراتهم في مجال القيادة والاركان.واضاف ...

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