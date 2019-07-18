2019/07/18 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي : القوات الأمنية تواصل تحقيقاتها للوصول الى مجرمي حادثة أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي : القوات الأمنية تواصل تحقيقاتها للوصول الى مجرمي حادثة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).