اسامة النجيفي: السياسة الطائفية في اختيار المناصب العليا استهدفت لحمة الشعب

2019/07/18 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي آلية توزيع المناصب العليا في الدولة العراقية.

وقال النجيفي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التوازن المفقود في الدرجات العليا في الدولة يعتبر مؤشرا خطيرا لسياسة طائفية استهدفت لحمة الشعب.

ودعا النجيفي، حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى ضرورة معالجتها لتصويب المسار، وخلق استقرار سياسي وأمني ضروري لوحده العراق وتعاون طوائفه الكريمة.

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