2019/07/18 | 18:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبد المهدي لاردوغان: الاعتداء على موظفي القنصلية باربيل لا يمكن ان يؤثر على علاقاتنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/18 | 18:41.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي لاردوغان: الاعتداء على موظفي القنصلية باربيل لا يمكن ان يؤثر على علاقاتنا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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