عبد المهدي وأردوغان يؤكدان الحرص على العلاقات والتعاون ضد الارهاب بعد اعتداء أربيل {موسع}

2019/07/18 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في اتصال هاتفي اجراه اليوم مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان عن خالص تعازيه للشعب التركي للاعتداء على القنصلية التركية في اربيل ، معبرا عن حزنه العميق ومواساته لعائلة معاون القنصل التركي وضحايا الحادث الاجرامي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "اعتزاز العراق بالعلاقات العراقية التركية والحرص على حماية أمن البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق ورفض اي اعتداء عليها، وان هذه الجريمة لا يمكن ان تؤثر على العلاقات الأخوية والعميقة بين البلدين والشعبين الجارين".وأشار الى ان "الاجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها وعازمة على الوصول الى المجرمين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".من جهته اشاد الرئيس التركي "بموقف الحكومة العراقية ومتابعتها لمجريات الاعتداء من اجل الكشف عن تفاصيل الاعتداء الارهابي ومحاسبة الفاعلين" مؤكدا ان "الارهاب لن ينجح في تحقيق اهدافه، وان البلدين مستمران بالتعاون ضد الارهاب، الى جانب الحرص على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات".انتهى

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