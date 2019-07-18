2019/07/18 | 18:41

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عاجل أردوغان لعبد المهدي: الارهاب لن ينجح في تحقيق أهدافه ومستمرون بالتعاون ضده

تأریخ التحریر: : 2019/7/18 18:21

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