قوة مشتركة تقتل وتصيب 6 إرهابيين في ديالى

2019/07/18 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، مقتل واصابة 6 ارهابيين بعد نصب كمين لهم في محافظة ديالى.

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