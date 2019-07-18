2019/07/18 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GTUKEt9RdBU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو القانونية النيابية حسين العقابي: قانون الانتخابات المحلية جاهز للتصويت لكن هناك 3 نقاط خلافية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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