2019/07/18 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي لأردوغان:الجريمة لا يمكن ان تؤثر على علاقات البلدين العميقة .

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