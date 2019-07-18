ترامب يفاجىء العالم بسبب سؤاله عن ‘بطلة الإيزيديين’

2019/07/18 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهلا قضية المواطنة العراقية الإيزيدية نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عند استقباله لها في البيت الأبيض ال...

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