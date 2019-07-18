2019/07/18 | 18:53

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الحرس الثوري يوقف سفينة أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج

أعلنت قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران اليوم الخميس عن توقيف

سفينة أجنبية محملة بشحنة مليون لتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة

لارك بالخليج الفارسي.وأعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الاولى للحرس الثوري في بيان

أنه تم توقيف سفينة أجنبية محملة بشحنة مليون لتر من الوقود المهرب في

جنوب جزيرة لارك بمياه الخليج ، نافية مزاعم وسائل الاعلام الغربية

القائلة باحتجاز أي ناقلة اخرى من قبل ايران.واضاف البيان، في اطار عمليات الرصد والمتابعة لضبط ومواجهة عمليات

التهريب المنظمة، وبعد التأكد من وجود شحنة وقود مهرب على متن سفينة

أجنبية، قامت زوارق الدورية التابعة للمنطقة الاولى للحرس الثوري في

الخليج ومضيق هرمز يوم الاحد الموافق 14 تموز/ يوليو (الجاري)، بعد

التنسيق والحصول على الحكم القضائي قامت بمباغتة هذه السفينة المحملة

بمليون لتر من الوقود المهرب وتوقيفها في جنوب جزيرة لارك .واشار البيان الى ان السفينة المذكورة بطاقة 2 مليون لتر وقود وبطاقم

مؤلف من 12 شخصا اجنبيا كانت في طريقها لتسليم الوقود المهرب والمستلم

من لنشات ايرانية الى سفن اجنبية في أماكن أخرى حيث تمكنت القوات

البحرية المتأهبة للحرس الثوري من احباط تلك العملية.وفي ختام البيان فند الحرس الثوري أي مزاعم لوسائل الاعلام الغربية

القائلة بتوقيف سفينة أخرى في الايام الماضية من قبل ايران موضحا بأن

ملف السفينة الحاملة للوقود المهرب يطوي مراحله القانونية امام القضاء

الايراني.

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