2019/07/18 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلال اتصال هاتفي مع اردوغان ..



عبد المهدي يؤكد حرص الحكومة على حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق

اعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في اتصال هاتفي اجراه اليوم مع

رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان عن خالص تعازيه للشعب التركي

للاعتداء على القنصلية التركية في اربيل ، معبرا عن حزنه العميق

ومواساته لعائلة معاون القنصل التركي وضحايا الحادث الاجرامي.واكد السيد رئيس مجلس الوزراء اعتزاز العراق بالعلاقات العراقية

التركية والحرص على حماية أمن البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق

ورفض اي اعتداء عليها ، وان هذه الجريمة لايمكن ان تؤثر على العلاقات

الأخوية والعميقة بين البلدين والشعبين الجارين ، مشيرا الى ان

الاجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها وعازمة على الوصول الى المجرمين

وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.من جهته اشاد الرئيس التركي بموقف الحكومة العراقية ومتابعتها لمجريات

الاعتداء من اجل الكشف عن تفاصيل الاعتداء الارهابي ومحاسبة الفاعلين

، مؤكدا ان الارهاب لن ينجح في تحقيق اهدافه ، وان البلدين مستمران

بالتعاون ضد الارهاب ، الى جانب الحرص على تطوير العلاقات الثنائية في

جميع المجالات .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اتصال هاتفي مع اردوغان .. عبد المهدي يؤكد حرص الحكومة على حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اتصال هاتفي مع اردوغان .. عبد المهدي يؤكد حرص الحكومة على حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).