2019/07/18 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: واشنطن تفرض عقوبات على أربعة عراقيين بتهمة انتهاكات لحقوق الإنسان وفساد

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