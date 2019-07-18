الوقائع العراقية تصدر عددها الجديد متضمنا عدة مراسيم وقرارات

2019/07/18 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4547)، مبينة ان العدد تضمن عدة المراسيم والبيانات والقرارات.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4745) والذي تضم عددا من المراسيم والبيانات والقرارات التي اقرها مجلس

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