2019/07/18 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، الخميس، عن “خطة مبكرة” خاصة بتوزيع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2019-2020 ، مشددة على توفير مناخ تعليمي مناسب للطلبة .وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صجى ، إن “الوزارة اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بالالتزام بالتعليمات المتبعة في توزيع الكتب المدرسية” ، مبينة ان “الخطة تتضمن توزيع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن خطة مبكرة لتوزيع الكتب المدرسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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