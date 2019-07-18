مصادر لوطن للأنباء :عبطان يعلن انشقاقه عن تيار الحكمة ويعلن عن تشكيل واعدون

2019/07/18 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض تيار الحكمة الى ازمة داخلية نتيجة خلافات كبيرة بين اعضائه، يرجح ان تقود الى انشقاق جديد للتيار، بحسب مصدر خاص.وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان مباحثات تجري الان بين عبد الحسين عبطان، وعدد من قيادات الحكمة المؤيدة له وانصاره، لانجاز تشكيل حزب جديد خارج تيار الحكمة، باسم “واعدون”.واوضح المصدر، ان […]

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