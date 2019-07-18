2019/07/18 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ومن الكبائر والموبقات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: استهداف موظفي القنصلية التركية بأربيل "عمل إجرامي" ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: استهداف موظفي القنصلية التركية بأربيل "عمل إجرامي" ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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