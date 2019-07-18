اللكاش: تيار الحكمة نوجه لخيار المعارضة والكتل الأخرى اختارت المحاصصة

2019/07/18 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد عضو تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، تأكيد التيار على سلمية التظاهرات، التي دعا اليها، يوم الجمعة المقبل، في البصرة وعدد من المحافظات الأخرى.

وأكد اللكاش في تصريح، ان المتظاهرين سيطالبون بإنجاز ملفات مهمة طال انتظارها، لأكثر من ستة عشر عاما، ومنها فتح ملفات الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، ونبذ المحاصصة، وتقديم الخدمة للمواطنين، والقضاء على الترهل الموجود في مؤسسات الدولة، أضافة الى بعض المطالبات المحلية لأربع عشرة محافظة ستشهد المظاهرات، مبينا ان تيار الحكمة اضطر للذهاب الى الجناح الثاني للديمقراطية، على حد تعبيره، وهو المعارضة الدستورية القانونية التقويمية، بعد ان رفضت اغلب الكتل السياسية، أخذ هذا الدور، واختارت طريق الموالاة والمحاصصة المقيتة.

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