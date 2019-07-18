السليمانية.. إعتقال 4 أشخاص قاموا بجلب سيارتين بدون لوحات من البصرة

2019/07/18 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ السليمانية… كشفت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على4 أشخاص قاموا بجلب سيارتين بدون لوحات الى المحافظة من البصرة.وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، انه “تم إعتقال أربعة أشخاص بعد ان قاموا بجلب سيارتين بدون لوحات الى المدينة من محافظة البصرة”.وأضاف البيان، “تم بعدها […]

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