نائب عن البناء يدعو الى سحب صلاحيات المحافظات من الصحة والتربية واعادتها للوزارات

2019/07/18 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي ، اليوم الخميس ، ضرورة سحب صلاحيات المحافظات من وزارتي التربية والصحة واعادتها للوزارتين بسبب استغلالها من قبل الاحزاب والشخصيات المؤثرة في المحافظات على حساب المصلحة العامة ، متوقعا اعادتها خلال العام الحالي او بداية العام المقبل.

وقال البلداوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس” ، إن “تجربة نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات اثبتت فشلها واضافت مشاكل جديدة للمشاكل السابقة خاصة في وزارتي الصحة والتربية”.

واضاف ان “عددا من النواب ناقشوا بشكل مستفيض كافة سلبيات التجربة واستخلصوا بأن الاحزاب والشخصيات قد استغلت وهيمنت على تلك المؤسستين لاغراض سياسية غير آبهين بضرورة ما تقدمه للمواطنيين من خدمات , لذا توصل النواب الى الضغط على البرلمان لاعادة جميع الصلاحيات الممنوحة للمحافظات الى تلك الوزارتيين والوزارات الاخرى”.

واشار البلداوي الى ان “قضية اعادة تحضى بقبول غالبية النواب”، متوقعا “اصدار قرار بالغاء قانون 20 الخاص بمجالس المحافظات سيطبق خلال السنة الحالية او بداية العام المقبل” .

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