الشيخ الخزعلي: مواقف العبادي العدائية للحشد لن تنفع في اعادته لرئاسة الوزراء

2019/07/18 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الخميس ، على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأن تصريحاته على الحشد الشعبي الاخيرة .

وذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، ان “تصريحات العبادي ضد الحشد الشعبي مؤسفة للغاية وتثير الاستغراب”.

واضاف “على العبادي أن يعلم إن مشروع حل الحشد الشعبي او تذويبه قد انتهى بولايته”.

واوضح ان “هذه المواقف لن تنفع في اعادة العبادي الى رئاسة الوزراء ومواقفه العدائية السابقة للحشد لم تنفع في تثبيته”.

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