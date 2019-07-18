آسياسيل ترعى رسمياً بطولة غرب آسيا في العراق

2019/07/18 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اجريت، اليوم الخميس، في مقر اتحاد الكرة، مراسيم توقيع عقد الشركة الراعية لبطولة غرب اسيا التاسعة للرجال التي ستحتضنها محافظتي كربلاء واربيل {شركة اسياسيل}.

وذكر بيان للاتحاد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "اربع شركات هي من ستضع شعاراتها في البطولة، وهي الشركة الراعية اسياسيل، الذي تم توقيع عقدها اليوم بشكل رسمي مع بيار كاخيا {الشريك التسويقي الرسمي لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم} وايضا طيران الإمارات وشركة سامسونك وشركة بيبسي"،مضيفا ان "قبل توقيع العقد قدم بيار كاخيا ديباجته الجميلة عن العراق وأهله، وما يتمتع به العراق من شجاعة باستضافة بطولة غرب اسيا، وهذه نقطة مهمة تحسب للعراق، وأتمنى ان نوفق جميعا في إنجاح هذا الحدث الكبير".واضاف البيان ان "التوقيع تم بحضور وزير الشباب والرياضة احمد رياض ورئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار وعدد من اعضاء الاتحاد وممثل اتحاد غرب اسيا احمد قطيشات و المدير التسويقي للبطولة بيير كاخيا ورجال الصحافة والاعلام".يشار الى بطولة غرب اسيا ستشارك فيها تسعة منتخبات هي العراق البلد المنظم، والسعودية والكويت والبحرين ولبنان والإمارات واليمن وسوريا وفلسطين، ومن المؤمل ان تنطلق مطلع شهر آب المقبل في محافظتي كربلاء واربيل .انتهى

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