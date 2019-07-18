فيسبوك يعد أكبر قاموس في العالم

2019/07/18 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرا لهاري دو كيتفيل بعنوان "قاموس فيسبوك لكلمات السباب".

وتقول الصحيفة إن فيسبوك أعد قائمة ضخمة للكلمات المسيئة والبذيئة والشتائم، يعتقد أنها الأكبر في العالم، بعد فحص آلاف المنشورات المسيئة ومنشورات الكراهية بمختلف اللغات.وتقول الصحيفة إن شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في العالم، والتي يستخدمها أكثر من مليارين ونصف شخص في العالم، كثيرا ما تعاني من متابعة ما قد يسيء في سيل من المنشورات الجديدة التي تنشر عليه كل يوم.



وهي الآن تستخدم خليطا من الذكاء الصناعي ونحو 15 ألف موظف لمتابعة المحتوى الجديد الذي يتم نشره لاستبعاد ما قد يسيء.وتضيف الصحيفة أنه في متابعة فيسبوك للمنشورات وتنقيتها مما قد يعد مسيئا، قامت شبكة التواصل الاجتماعي بإعداد قائمة تعد الأطول في العالم للشتائم والسباب يمكن لموظفيها الرجوع إليها عند مراجعة المنشورات.انتهى

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