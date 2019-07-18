2019/07/18 | 19:01

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الخميس 18 يوليو 2019 | 06:59 مساءً | عدد القراءات : 6

الحج: عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة بلغ 10120 حاجاً

بغداد/..أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الخميس، أن عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة بلغ 10120 حاجاً.

وذكر بيان للهيئة تلقته" عين العراق نيوز" أن "عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة بلغ 10120 حاجاً منهم 2836 في مكة المكرمة والمتبقون في المدينة المنورة".انتهى

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