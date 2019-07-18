مركز الاعلام الرقمي الفيسبوك يكافئ شابا عراقيا للمرة الخامسة

2019/07/18 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الخميس، ان شركة الفيسبوك كافأت الشاب العراقي مؤمل احمد شكير بعد اكتشافه ثغرة جديدة في الفيسبوك.واوضح المركز، ان "الثغرة الجديدة تسمح للمخترق او المهاجم بالولوج لحساب شخص اخر او تغيير كلمة السر لديه او بريده الالكتروني من غير ان يصله اي اشعار من الشركة بحدوث تغيير في بريده الالكتروني او دخول جديد له حتى لو قام بتفعيل المصادقة الثنائية".

واشار المركز الى، ان "الفيسبوك منح الشاب مؤمل مبلغ مالي قدره 8000 ثمانية الاف دولار مقابل ما كشفه من ثغرة مهمة يستفيد منها الهكر".



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