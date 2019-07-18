شركة آسيا سيل توقع عقدا رسميا لرعاية بطولة غرب اسيا التاسعة

2019/07/18 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثير الشويلي/ اعلام اتحاد الكرة اجريت، اليوم الخميس، في مقر اتحاد الكرة، مراسيم توقيع عقد الشركة الراعية لبطولة غرب اسيا التاسعة للرجال التي ستحتضنها محافظتي كربلاء واربيل ( شركة اسياسيل ) بحضور وزير الشباب والرياضةالدكتور احمد رياض ورئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار وعددمن اعضاء الاتحاد والسيد احمد قطيشات

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