هيئة الحج: بلوغ عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة 10120 حاجاً

2019/07/18 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، أن عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة بلغ 10120 حاجاً.

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