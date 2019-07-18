عبدالمهدي يؤكد لاردوغان اعتزاز العراق بعلاقته مع تركيا وحرصه على حماية أمن البعثات الدبلوماسية

2019/07/18 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، اعتزاز العراق بالعلاقات العراقية التركية والحرص على حماية أمن البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق ورفض اي اعتداء عليها ،

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