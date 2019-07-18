الاتحاد يكشف سبب تأجيل تنصيب محافظ كركوك الجديد

2019/07/18 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان أنور، الخميس، أن حادثة القنصلية التركية في أربيل أجلت حسم ملفق محافظ كركوك الجديد، مشيرا أن موعد تنصيب المحافظ سيكون قريبا.وقال أنور لـ /المعلومة/ إن “موعد تنصيب محافظ كركوك الجديد لكركوك وهو الطيب جبار سيكون خلال اجتماع يعقد قريبا جدا”، مشيرا أن “أحداث القنصلية التركية […]

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