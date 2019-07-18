بالوثيقة.. الشخصيات العراقية التي شملتها العقوبات الاميركية

2019/07/18 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، وثيقة باللغة الانجليزية صادرة من وزارة الخزانة الاميركية تتضمن عقوبات على اربع شخصيات عراقية.

وبحسب الوثيقة، تشمل العقوبات "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".

وأعلنت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على عراقيين اثنين.





وادناه نص الوثيقة:

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