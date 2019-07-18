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حقوق الإنسان: 20 موقع طمر في ديالى جميعها غير رسمية


حقوق الإنسان: 20 موقع طمر في ديالى جميعها غير رسمية
2019/07/18 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

أكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، الخميس، وجود 20 موقع طمر للنفايات غير رسمي تفتقر لأبسط الشروط...

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