2019/07/18 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حقوق الإنسان: 20 موقع طمر في ديالى جميعها غير رسمية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، الخميس، وجود 20 موقع طمر للنفايات غير رسمي تفتقر لأبسط الشروط...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حقوق الإنسان: 20 موقع طمر في ديالى جميعها غير رسمية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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