الإصلاح: جلسة السبت خالية من التصويت على السفراء والهيئات المستقلة

2019/07/18 | 19:32

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بغداد :سومر نيوز

أعلن تحالف الإصلاح، الخميس، خلو جلسة البرلمان المقرر انعقادها السبت المقبل من التصويت على المرشحين ل...

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