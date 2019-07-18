العراق يبحث مع بريطانيا زيادة مقاعد طلبة الكليات العسكرية

2019/07/18 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، مع سفير المملكة المتحدة البريطانية في بغداد جون ويلكس وزيادة مقاعد طلبة الكليات العسكرية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان الشمري التقى ويلكس "وجرى خلال اللقاء بحث زيادة التعاون في مجال التدريب العسكري وزيادة مقاعد طلبة الكليات العسكرية في الأكاديميات البريطانية".انتهى

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