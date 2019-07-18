لجنة المسابقات توضح آلية الدوري الممتاز للموسم المقبل

2019/07/18 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أوضحت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة آلية الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وقال نائب رئيس لجنة المسابقات، يحيى كريم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الدوري الممتاز في نسخته المقبلة من {٢٠} فريقا فقط والدوري سيقام على وفق الية {الذهاب والاياب}"،موضحا انه "سيتأهل فريقين من الممتاز ويهبط مثلهما الى الدرجة الاولى".ولفت كريم الى ان "لائحة المسابقة سيتم تسليمها الاسبوع المقبل الى الاندية الـ{٢٠} والحديث عن اقامة الدوري على وفق نظام المجموعتين لا صحة له"،مضيفا ان "كأس السوبر سيقام بين بطل الدوري و بطل الكأس قبل انطلاق الموسم المقبل".انتهى

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