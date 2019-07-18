من هي الجهة المخولة قانونا بالتحقيق ومحاكمة قاتل الدبلوماسي التركي في اربيل؟

2019/07/18 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، عدم أحقية المحاكم التركية بالتحقيق في قضية قتل نائب القنصل التركي في اربيل كونها حصلت خارج مبنى القنصلية، مبينا ان التحقيق يجري في محكمة اربيل وان كان القاتل من جنسية أخرى.وقال حرب لـ/المعلومة /، إن “جريمة قتل الدبلوماسي التركي حصلت خارج مبنى القنصلية التركية، وعليه […]

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