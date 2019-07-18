بالوثيقة.. مجلس النواب يناقش عدد من مشاريع القوانين في جلسة السبت المقبل

2019/07/18 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… حصلت وكالة / بدر نيوز/ على وثيقة تتضمن المواضيع التي سيتم مناقشتها من قبل مجلس النواب في جلسة يوم السبت المقبل، ومنها النظر في طعون مقدمة حول صحة عضوية بعض أعضاءه ، إضافةً إلى مناقشة القراءة الثانية لقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6 لسنة 2000) فضلاً عن […]

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