تحكمنا امرأة؟! ….. يا للهول!

2019/07/18 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمجد الدهامات نتيجة لتأثير موروثات كثيرة ومتنوعة تراكمت عبِر الزمن تعودت المجتمعات الرجولية ذات الطابع البدوي على الحكم الذكوري، فلابد أن يحكم القبيلة (فحل الفحول) ولا مجال لقيادتها من قبِل امرأة.ومع نشوء الدول الوطنية تم التعامل مع الدولة وكأنها قبيلة كبيرة، وتحت يافطة الحفاظ على عادات وتقاليد الأجداد القروسطية تم استصحاب حالة عدم تولي …

التدوينة تحكمنا امرأة؟! …..



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