الرئيس صالح يعزي نظيره التركي بمقتل أحد العاملين بالقنصلية التركية بأربيل

2019/07/18 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، التعازي لنظيره التركي رجب طيب اردوغان، بمقتل أحد العاملين بالقنصلية التركية، في محافظة أربيل.

وبحث صالح مع الرئيس التركي في اتصال هاتفي، فضلا عن حادث الاعتداء المسلح في أربيل، العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، والقضايا الإقليمية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وكان حادث الاعتداء، ومقتل أحد موظفي القنصلية التركية في أربيل، وشخصين آخرين، قد واجه ردود أفعال مستنكرة، وإدانات من قبل الرئاسات العراقية الثلاث، إضافة الى عدد من الشخصيات السياسية المحلية والدولية.

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