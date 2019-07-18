اعتقال 4 بصريين قاموا بتزوير لوحات عجلتين في السليمانية

2019/07/18 | 19:43

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الشرطة في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، اعتقال 4 أشخاص من محافظة البصرة، قاموا بتزوير سيارتين في السليمانية.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قوة من شرطة السليمانية، وبناء على معلومات استخباراتية مسبقة، تمكنت من اعتقال أربعة أشخاص قاموا بجلب سيارتين بدون لوحات الى المدينة من محافظة البصرة، وبعدها وضعوا عليهما لوحات برقم أربيل".

وأضاف البيان، أن "اعتقال الأشخاص تم بأمر ديواني".

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الخميس، عن بدء نشر ما اسماها "الابراج الرصاصية" على طريق استراتيجي شمال شرقي المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحشد الشعبي بدأ بنشر ابراج م

بغداد اليوم _ البصرة

كشفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، حقيقة إعلانها حظراً للتجوال في مناطق المحافظة.

وقال مسؤول إعلام قيادة عمليات البصرة، العقيد ثائر فليح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تحدثت عن فرض قيادة العمليات

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الخميس، القبض على عدد من “المخمورين” اطلقوا النار بالهواء.

وقالت القيادة في بيان تلتقه "بغداد اليوم"، إن "قوة مشتركة من مركز شرطة الإسكان بأشراف ضابط المركز وفوج الطوارئ الر

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